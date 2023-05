Auto vola nella scarpata per evitare un frontale: paura per una ragazza

Un forte, fortissimo, shock ma (per fortuna) nessuna grave conseguenza per la ragazza di 31 anni che, nel pomeriggio di venerdì 19 maggio, era al volante di un’auto piombata in una scarpata a Muscoline. La giovane donna sarebbe riuscita ad abbandonare autonomamente il veicolo, finito con tutte le ruote all’aria, prima dell’arrivo dei soccorsi.

La dinamica di quanto accaduto, poco prima delle 18, in via 25 Aprile è al vaglio della polizia Stradale, ma stando alle prime informazioni trapelate la 31enne avrebbe sterzato per evitare lo schianto con un’altra auto. Poi l'uscita di strada e lo spaventoso volo nella scarpata.

Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sul posto è intervenuta un’ambulanza di Garda Emergenza: all’arrivo dei volontari la giovane donna era scossa ma, pare, miracolosamente illesa. È stata comunque trasportata all’ospedale di Gavardo per gli accertamenti del caso.