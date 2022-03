Auto si ribalta e 'vola' in un campo: uomo estratto dalle lamiere

Per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo della Volkswagen Polo, sbandando da un parte all’altra della carreggiata e finendo pure nei campi che costeggiando la strada. Una corsa impazzita durata oltre 30 metri, durante la quale l’auto ha urtato un terrapieno, per poi capovolgersi sull’asfalto di via Cavallino. Questa, stando a una prima ricostruzione, la dinamica dell’incidente in cui è rimasto coinvolto un 68enne di Gavardo, mentre affrontava la strada che attraversa le colline moreniche della Valtènesi. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 20.30 di lunedì, in territorio di Muscoline.

Conducente intrappolato tra le lamiere

L’uomo - per fortuna - non avrebbe mai perso conoscenza, ma è rimasto intrappolato tra le lamiere della sua Volkswagen. Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, sono sopraggiunti i vigili del fuoco, un’auto medica, un’ambulanza e l’elisoccorso decollato dal Civile di Brescia.

In un primo momento, per il 69enne si è temuto il peggio: una volta estratto dalle lamiere è stato affidato alle cure dei volontari del Cosp di Bedizzole. Stabilizzato sul posto, per fortuna non si è reso necessario il trasferimento al Civile in eliambulanza. Dopo le prime cure, è stato trasportato all’ospedale di Gavardo - a bordo di un'autolettiga - per il ricovero in codice giallo. Il 69enne avrebbe riportato numerosi traumi, ma le sue condizioni non sarebbero critiche.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla polizia stradale di Iseo, che ha raccolto la testimonianza dell’automobilista. Come da prassi, il 68enne è stato sottoposto agli esami di rito per accertare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.