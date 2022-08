Morto a soli 18 anni: tornava a casa in moto dopo il turno a Leolandia

E' morto mentre tornava a casa dal lavoro, in un tragico schianto: Mouktar Doumbia aveva solo 18 anni. L'incidente lunedì sera poco dopo le 18, in territorio di Bottanuco all'altezza di Via Aldo Moro: il ragazzo, per tutti semplicemente "Moghi", era in sella a una moto Ktm Duke 125 che gli aveva prestato un amico, proprio per andare e tornare dal lavoro. Avrebbe cercato di superare il Renault Traffic che aveva davanti a sé, ma quest'ultimo avrebbe svoltato a sinistra. Impatto violentissimo, e inevitabile.

I primi a soccorrerlo, oltre all'autista del furgone, anche i proprietari dell'azienda agricola dove si stava dirigendo il veicolo commerciale. Inizialmente Mouktar avrebbe risposto agli stimoli, ma solo per pochi attimi prima di perdere i sensi. Sul posto la centrale operativa ha inviato ambulanza e automedica, oltre all'elisoccorso decollato da Bergamo: il 18enne è stato rianimato a lungo, intubato e preparato per il trasferimento in ospedale. Dove purtroppo non è mai arrivato.

La disperazione dei familiari

Scene strazianti sul luogo dell'incidente: prima di sera sono arrivati gli amici e il padre. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, come da prassi: ma non dovrebbe mancare molto al nulla osta per i funerali. Disperata anche la madre, disperati i fratelli: avvisati di quanto accaduto mentre si trovavano a migliaia di chilometri di distanza.

Il giovanissimo Moghi era nato e cresciuto a Bergamo da una famiglia di origini ivoriane. Studiava all'istituto Betty Ambiveri di Presezzo, il paese dove abitava con la madre, il padre e i fratelli: da circa un mese, come detto, aveva trovato lavoro al parco divertimenti Leolandia. Un ragazzo semplice, che amava stare in compagnia, con la tanta voglia di vivere di un giovane di appena 18 anni. Aveva indossato anche la casacca del Dalmine Calcio.