Schianto con un'auto, poi le fiamme: biker gravissimo, ferita la passeggera

Spaventoso incidente auto-moto sulla Provinciale 345 della Valtrompia, in territorio di Villa Carcina. L'incidente è avvenuto verso le 13.30 di sabato, in prossimità della pasticceria Tonesi. Da una prima ricostruzione, pare che una Fiat 500 – guidata da una donna – abbia svoltato verso sinistra arrivando da Brescia, senza accorgersi che stava sopraggiungendo la "due ruote" in direzione opposta.

L'impatto è stato devastante, a seguito del quale i due biker in sella – un 37enne e una 24enne - sono stati sbalzati sull'asfalto. Ad avere la peggio è stato l'uomo che guidava il motociclo, portato in gravissime condizioni al Civile di Brescia. Meno preoccupanti, invece, le condoni della passeggera: è stata ricoverata all'ospedale di Gardone.

A seguito dello schianto la moto ha preso fuoco. Oltre al soccorso medico con le ambulanze di Villa Carcina e di Marcheno, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lumezzane per spegnere le fiamme, i carabinieri e la Stradale di Iseo per i rilievi.