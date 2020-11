Si schianta con la moto contro un suv, impatto terribile: paura per un ragazzo

Spaventoso tamponamento verso le 13 di domenica in viale della Bornata a Brescia. Per cause ancora in corso d'accertamento, un ragazzo di 22 anni si è schiantato con la sua Ktm Duke 125 contro l'auto che lo precedeva, una Range Rover, in prossimità delle strisce pedonali.

L'impatto è stato violento: il giovane è stato disarcionato e sbalzato sull'asfalto, mentre la moto ha fermato la sua corsa alcuni metri dopo.

Per i soccorsi sono intervenute un'ambulanza e un'auto medica: il 21enne ha riportato lesioni serie nel doppio impatto con la macchina e con l'asfalto. È stato portato alla Poliambulanza in codice giallo e, fortunatamente, non sembra essere in pericolo di vita.