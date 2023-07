L'auto centra in pieno la moto, centauro in condizioni gravissime

Alto Garda. Un incidente spaventoso quello avvenuto ieri, domenica 2 luglio, sulla SS 45 Bis, la Gardesana Occidentale, all’altezza di Vezzano, con un’auto che ha centrato in pieno una moto.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, poco prima delle 17.30 si sarebbe verificato un sorpasso azzardato o una manovra allargata con invasione di corsia da parte dall’auto, una Bmw con a bordo una famiglia veneta, che ha così centrato in pieno nella corsia opposta la Honda con a bordo una coppia di motociclisti.

Un impatto tremendo, con i due che sono stati disarcionati dalla sella della moto, che stava percorrendo la strada della valle dei Laghi in direzione Riva del Garda. L’uomo alla guida della moto, un 57enne, è stato sbalzato oltre il guardrail finendo sul prato accanto alla Statale. A rimanere ferita anche la donna che era con lui, una 60enne. Sotto shock, invece, la persona alla guida della Bmw.



Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Vezzano e ai carabinieri, anche due ambulanze, un’auto sanitaria e l’elicottero di soccorso. Il motociclista è stato intubato e portato d’urgenza al Santa Chiara, dove è stata ricoverata anche la donna che era con lui; le condizioni del centauro erano particolarmente gravi.



Vista l’ora e vista la complessità dei soccorsi, senza dimenticare che stiamo parlando di una delle strade più frequentate per raggiungere l’Alto Garda, i disagi alla viabilità sono stati notevoli, con il traffico bloccato per circa un’ora e mezza.



Fonte: Trentotoday.it