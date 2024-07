Un'auto e una moto si scontrano sulla Provinciale: un ferito in ospedale

Incidenti in moto: quella di ieri è stata l'ennesima domenica da dimenticare, con una donna ferita seriamente ad Anfo e un biker morto in galleria a Lonato. Ultimo, e per fortuna meno grave, un sinistro avvenuto a Vestone verso le 16.

A scontrarsi, ancora una volta, un'auto e un moto nel tratto di Sp237 che prende il nome di via Rinaldi, tra il centro abitato del paese e la frazione di Nozza. Lo schianto è avvenuto all'altezza dell'ottica Ghidoni, coinvolgendo un 54enne e una 55enne. Un ferito – era in sella alla moto con targa austriaca – è stato soccorso da un'auto medicalizzata e da un'ambulanza dei volontari di Vestone. È stato poi portato all'ospedale di Gavardo: per lui lesioni di media gravità, non si teme per la sua vita.

Forti i disagi al traffico. La strada è rimasta a lungo bloccata per permettere le operazioni delle équipe mediche e la rimozione dei mezzi incidentati; è stata completamente riaperta dopo circa due ore. La Polizia Locale della Valsabbia si è occupata dei rilievi di rito e della gestione della viabilità.