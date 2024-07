Moto travolta da un'auto davanti al benzinaio: ferito un ragazzo

Un biker di 33 anni è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Civile di Brescia, a seguito di un incidente stradale che l'ha visto protagonista, suo malgrado, sulla Sp 237 in centro a Vestone.

Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti da parte dell'aggregazione di Polizia Locale della Valsabbia. L'unica certezza, al momento, è che il motociclista si è scontrato con un'auto all'altezza di piazzale Perlasca, dove c'è il distributore Esso; a seguito dell'impatto, è stato sbalzato rovinosamente sull'asfalto.

Per i soccorsi sono stati fatti intervenire un'auto medica, un'ambulanza dei volontari di Vestone e i vigili del fuoco. Il 33enne ha riportato lesioni di media gravità, ma non si teme per la sua vita: è stato portato in ospedale con l'autolettiga. Disagi al traffico sulla Provinciale, rimasto a lungo bloccato durante le operazioni di assistenza medica.