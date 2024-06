Auto e moto si schiantano davanti al ristorante: un ferito in ospedale

Incidente, un ferito e tanta paura, di fronte al ristorante-pizzeria "La stiva del pirata" di Vestone. Verso le 11.40 di venerdì 28 giugno, un'auto e una moto da corsa si sono scontrate lungo al Sp 237, che in quel tratto prende il nome di Via 4 Novembre. Ad avere la peggio è stato il biker, caduto rovinosamente sull'asfalto della Provinciale.

Per i soccorsi sono state inviate sul posto un'auto medica e un'ambulanza dei volontari di Valle Sabbia (sezione Vestone); il ferito è stato poi condotto all'ospedale di Gavardo. Per lui lesioni di media gravità: è stato ricoverato in codice giallo, le sue condizioni non preoccupano i medici.

Forti i disagi alla viabilità, gestita a senso unico alternato dagli agenti della Polizia Locale dell'aggregazione valsabbina (si sono anche occupati dei rilievi), nell'attesa che venissero portate a termine le operazione del 118 e spostati i mezzi dalla carreggiata. Code e rallentamenti si sono smaltiti dopo circa un'ora.