Terribile schianto con un suv: motociclista muore sul colpo

Basso Garda. Intorno alle 10.30 di lunedì 7 agosto, un suv e una moto si sono scontrati lungo la strada regionale Gardesana Orientale (Sr249), in località Pravecchio a Valeggio sul Mincio, nei pressi del territorio comunale di Monzambano.

La dinamica è al vaglio della polizia stradale: stando a una prima ricostruzione, l'auto – una Range Rover Evoque – avrebbe svoltato in via Pravecchio provenendo da Valeggio e, a quel punto, si sarebbe verificata la collisione con la moto condotta da un 53enne, che viaggiava in direzione opposta.



Sul posto si sono diretti gli uomini del 118 con un'ambulanza e un'automedica: le cure dei sanitari, purtroppo, non sono bastate a salvare la vita del centauro; è morto sul posto.

La strada è stata momentaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso, che hanno visto il supporto anche della polizia locale. La pm di turno ha disposto il sequestro dei veicoli e del casco del biker deceduto.



Fonte: Veronasera.it