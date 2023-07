Moto centra in pieno un'auto: coppia sbalzata sull'asfalto

Stavano sfrecciando lungo le strade della Val di Non assieme ad altri amici, anche loro con la passione delle moto, quando la gita sulle due ruote è terminata con un ricovero in ospedale.

Protagonista della sfortunata vicenda una coppia di motociclisti bresciani, un uomo e una donna di 53 anni, che hanno tamponato un’auto che aveva rallentato per svoltare, centrandola in pieno e cadendo sull’asfalto con un impatto piuttosto violento. Il tutto è avvenuto alle 17.41 in quel di Brez (Tn).

Sul posto un’ambulanza e l’elicottero di soccorso, quest’ultimo partito da Bolzano, con i due motociclisti ricoverati in codice rosso, come riferisce il 118, all’ospedale di Cles. Ad avere la peggio è stata la donna in sella alla moto, meno gravi le condizioni dell’uomo alla guida. Illeso, invece, il ragazzo alla guida dell’auto.



Tutti i rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica sono stati fatti dai carabinieri di Cles, supportati dai vigili del fuoco di Brez.Â



Fonte: Trentotoday.it