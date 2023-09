Schianto auto-moto in mezzo alla rotonda, coppia finisce in ospedale

Momenti di paura nella zona dell’Alto Garda nella mattinata di ieri, martedì 19 settembre, in quel di Torbole, dove alla rotonda di via Matteotti si è verificato uno schianto tra una moto e un’auto. Ad avere la peggio le due persone a bordo della moto, due turisti tedeschi (67 anni lui, 60 lei).

I due sono rimasti feriti, ma fortunatamente non in modo preoccupante. Ad assisterli due ambulanze che li hanno poi condotti in codice rosso all’ospedale di Arco per maggiori accertamenti. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica, alla base dello schianto potrebbe esserci stata una mancata precedenza.



Oltre alla polizia locale, sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Riva del Garda per rimettere in sesto la sede stradale dopo lo schianto. Non sono mancati disagi alla circolazione, soprattutto nelle prime fasi dei soccorsi.



Fonte: Trentotoday.it