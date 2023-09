Stava percorrendo una curva, quando si è schiantato con la moto contro una macchina. A seguito dell'impatto, un 40enne bresciano è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Trento.



L’incidente è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 9 a Tenno, comune trentino dell'Alto Garda, lungo la Strada provinciale 37: mentre affrontava una curva, il biker si è scontrato contro un'auto condotta da una turista tedesca di 35 anni (la dinamica è ancora da accertare).



Secondo le prime informazioni disponibili, il 40enne è grave ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Riva del Garda, i vigili del fuoco e il personale di Trentino Emergenza con l'eliambulanza, che ha trasportato il ferito in ospedale per il ricovero in codice rosso.



Fonte: Trentotoday.it