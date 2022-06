Perde il controllo della moto, poi lo schianto: tanta paura per un giovane biker

Ha perso il controllo della sua moto mentre attraversava l'Alta Valcamonica lungo la Statale 42, finendo per cadere rovinosamente sull'asfalto. Brutto incidente nella mattinata di oggi, martedì 14 giugno, per un giovane biker di 36 anni.

Il sinistro è avvenuto nel territorio comunale di Temù e, stando alle prime informazioni raccolte, pare che il 36enne abbia fatto tutto da solo senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Per i soccorsi è stata fatta intervenire un'ambulanza dell'ospedale di Edolo: il motociclista ha riportato lesioni serie e si è deciso per il trasporto nel nosocomio di Esine. É stato quindi ricoverato in codice giallo: fortunatamente, non è in pericolo di vita.