Terribile incidente: moto travolta da un furgone, grave un ragazzo

Un 22enne bresciano di Vestone è stato soccorso dal 118 in codice rosso, dopo essere stato travolto da un furgone mentre – in sella alla sua moto – stava attraversando località Ampola a Storo.

L'incidente è avvenuto verso le 9.20 della giornata di ieri, domenica 10 settembre, lungo la Statale 240. Il giovane stava facendo un giro in moto insieme a un gruppo di amici, quando – stando a una prima ricostruzione – un artigiano sarebbe uscito da un cancello laterale al volante di un furgone cassonato, senza accorgersi però che stava transitando il biker, rovinato sull'asfalto a seguito dell'impatto.

Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco di Storo, insieme a un'ambulanza che ha poi portato il giovane all'ospedale di Tione: per lui gravi lesioni – pare soprattutto agli arti inferiori – ma non è in pericolo di vita.