In moto tenta di sorpassare una Porsche ma scivola: centauro in gravi condizioni

Una lunga strada a curve, un percorso amato dai motocilisti alla ricerca di emozioni sulla due ruote. Questo il teatro del brutto incidente che questa mattina alle 11 ha visto come sfortunate protagoniste due persone a bordo di una Suzuki 750.

L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale 58 che dalla Valvestino risale fino a Capovalle per poi finire sul lago d'Idro. Un motocilista di 34 anni residente in città pare che stesse affrontando il sorpasso di una Porsche quando, nei pressi di una curva, ha perso il controllo della motocicletta che, scivolando sull'asfalto, è finita contro il guardrail.

Il centauro viaggiava con una ragazza di 22 anni della città, rimasta ferita in modo lieve e portata in ospedale a Gavardo. Più gravi invece le sue condizioni: soccorso dall'eliambulanza partita da Brescia, il 34enne è stato trasportato in Civile, dove è ricoverato.