Sorpassa un camion, ma dopo c'è la curva: moto distrutta, biker salvo per miracolo

Prima è stata stretta tra due mezzi che viaggiavano in direzione opposta, poi è stata schiacciata dalle ruote di uno di questi due, un bilico, ed è andata completamente distrutta. La motocicletta di un turista tedesco non è più utilizzabile, ma lui si è (miracolosamente) salvato la vita.

I fatti. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 di ieri, venerdì 17 settembre, in Valle Sabbia, lungo la strada 237 fra Barghe e Nozza di Vestone. Un turista tedesco di 77 anni ha intrapreso il sorpasso del bilico che lo precedeva, non accorgendosi che la strada era in leggera curva. A metà sorpasso, la motocicletta è stata schiacciata tra il bilico e un altro camion che proveniva dal senso di marcia opposto.

Dopo essere stato sbalzato dal mezzo, il biker è scivolato a bordo strada, non rimanendo schiacciato dalle ruote del bilico, come invece è successo alla motocicletta. Soccorso da due ambulanze e dall'elicottero, il 77enne è stato portato in ospedale in Poliambulanza, a Brescia, dove è ricoverato non in gravi condizioni. Dopo i rilievi del caso, si sono protratte a lungo le operazioni di sgombero, che hanno causato pesanti disagi al traffico locale.