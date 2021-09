Perde il contro della moto e si schianta: tanta paura per un giovane biker

Attimi di apprensione domenica mattina per le condizioni di un biker di 32 anni, protagonista di una brutta caduta in moto a Sirmione.

Per cause ancora da accertare, il 32enne ha perso il controllo della sua 'due ruote' in prossimità di piazzale Europa, rovinando sull'asfalto e riportando serie lesioni.

Subito soccorso dai passanti che hanno assistito alla scena, presenti in gran numero complice la bella giornata di sole sul Lago di Garda, è stato poi fatto intervenire il 118 con due ambulanze.

Arrivati in pochi minuti, i sanitari hanno prestato le prime cure in loco, caricando poi il motociclista ferito sull'autolettiga. È stato quindi portato al vicino ospedale di Desenzano, dov'è stato ricoverato in codice giallo.