Tampona con violenza una jeep, biker portato d'urgenza al Civile

Un biker di 42 anni è stato ricoverato in codice rosso al Civile di Brescia (i medici si sono riservati la prognosi), a seguito del brutto incidente stradale che l'ha visto protagonista verso le 15.30 di mercoledì pomeriggio, a Sellero lungo la Strada Provinciale.

Stando a quanto ricostruito finora, pare che il motociclista abbia tamponato con violenza un Suzuki Jimny, intento a svoltare a destra verso il ponte che conduce al parcheggio della centrale idroelettrica di Cedegolo.

Nell'impatto il 42enne ha riportato un grave trauma facciale, finendo in seguito per rovinare sull'asfalto. Per i soccorsi sono dapprima intervenute due ambulanze, una dell'Arnica di Berzo Demo e una dell'ospedale di Edolo, ma vista la criticità delle condizioni è stato fatto intervenire anche l'elisoccorso, che ha poi trasportato d'urgenza il ferito nel nosocomio cittadino.