Moto e auto si schiantano davanti al bar: paura per un ragazzo

Tanta paura per un ragazzo di 18 anni, protagonista di un brutto incidente in moto verso le 18.40 di venerdì a Villa Carcina.

Il giovane era in sella alla sua 'due ruote' sulla Provinciale 345, quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato con un'auto nel tratto che prende il nome di Via Glisenti, nei pressi dello Zero Bar.

Un impatto non troppo violento, ma che ha comunque scaraventato il giovane sull'asfalto: nello scontro e nella successiva caduta ha riportato serie lesioni.

Sul posto sono state inviate in massima urgenza due ambulanze, una da Brescia e una dei Volontari di Villa Carcina. Subito i sanitari si son presi cura del 18enne e l'hanno portato all'ospedale Civile: arrivato nel nosocomio cittadino, il suo caso è stato derubricato in un 'codice giallo'. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.