Si schianta con la moto davanti agli amici: grave ragazzino

È stato ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia il 16enne che, nel pomeriggio di ieri, è stato vittima di un terribile incidente in moto lungo via Tazio Nuvolari a Medole.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Castiglione delle Stiviere: il ragazzo stava facendo un giro in moto insieme ad alcuni amici, quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, rovinando con violenza sull'asfalto; nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Sono stati i suoi amici a dare l'allarme al 112: soccorso da un'ambulanza, il giovane è stato portato d'urgenza nel nosocomio bresciano, dov'è stato ricoverato in codice rosso.