Perde il controllo della moto e rovina sull'asfalto: ragazzo in ospedale

Pare che abbia fatto tutto da solo, il ragazzo di 26 anni protagonista di una brutta caduta in moto lungo via Madre Teresa a Manerbio.

Pochi minuti dopo mezzogiorno, il giovane si è schiantato in prossimità della rotonda con la Provinciale 1, un tratto di aperta campagna: in quell'istante non passavano altri veicoli e si sono così evitate conseguenze ben peggiori.

Ma la caduta è stata davvero rovinosa, e tanta la paura. L'allarme è scattato in codice rosso: subito è stata allertata l'ambulanza di Bassabresciana Soccorso, partita da Dello a sirene spiegate. In supporto è sopraggiunta anche una seconda autolettiga dell'Aat di Brescia.

Il 26enne è stato preso in cura dai sanitari e accompagnato al vicino ospedale di Manerbio. Ha riportato diversi traumi e serie lesioni, ma non è in pericolo di vita. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia della Stradale.