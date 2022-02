Moto si schianta contro un'auto: ferito soccorso d'urgenza dall'eliambulanza

Stamattina verso le 9, l'elisoccorso è dovuto decollare dal Civile di Brescia per soccorrere un biker rimasto ferito in un incidente stradale sulla strada dei Colli Sud, nel territorio comunale di Goito (Mn).

A scontrarsi – per cause ancora in corso d'accertamento – sono state un'auto e una moto; come spesso avviene in questi casi, ad avere la peggio è stato il motociclista.

Dopo le prime cure in loco prestate dai volontari della Croce Rossa, sopraggiunti in pochi minuti con un'ambulanza, è stato chiesto anche l'intervento dell'elicottero, che ha poi trasportato in ospedale il ferito; ha riportato gravi lesioni, ma – dalle prime informazioni trapelate – non sembra essere in pericolo di vita.