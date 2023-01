Schianto contro un'auto, poi il 'volo' sull'asfalto: biker portato in ospedale

È finito in ospedale con serie lesioni – ma, per fortuna, non è in pericolo di vita – il motociclista di 42 anni protagonista di un brutto incidente sul Strada provinciale 11 a Castegnato.

Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 3 gennaio. Per cause ancora da accertare, poco dopo le 18 il biker si è schiantato contro un'auto in prossimità della rotonda che porta alle uscite di via Franchi e di via Pianera. A seguito dell'impatto, è rovinato sull'asfalto ed è stato poi soccorso da due ambulanze sopraggiunte in codice rosso.

Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari, l'allarme è in parte rientrato: il 42enne è stato caricato su un'autolettiga e portato all'istituto clinico "Città di Brescia", dov'è stato ricoverato in codice giallo. Rilievi e testimonianze sono stati raccolti dagli agenti della Stradale.