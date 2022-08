Perde il controllo della moto e si schianta, ragazza finisce in ospedale

Attimi di apprensione, stamattina, in un quartiere residenziale di Calvisano, per una brutta caduta in moto che ha visto protagonista, suo malgrado, una ragazza di 29 anni.

La giovane stava percorrendo via Martiri della Libertà: quando erano da poco passate le 9.30, per cause ancora da accertare ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra.

Un brutta botta: la 29enne è rimasta sull'asfalto dolorante, rendendo necessario l'intervento dell'ambulanza della Croce Rossa dei volontari di Calvisano, sopraggiunta sul posto in codice giallo a seguito della telefonata d'allerta al 112.



Dopo le prime cure, è stata caricata sull'autolettiga e quindi trasportata all'ospedale di Montichiari per tutti gli accertamenti del caso; fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione.