Perde il controllo della moto, si schianta contro una staccionata: grave ragazzino

Verso le 17.30 di domenica 18 settembre, un 15enne è stato protagonista di un brutto incidente in moto a San Felice del Benaco. Per cause ancora da accertare, il giovane ha perso il controllo della sua "due ruote" in via delle Magnolie, finendo per schiantarsi contro una staccionata.

Scattato l'allarme al 112, sul posto è stata inviata un'ambulanza dei Volontari del Garda, che ha poi trasportato il ragazzo alla Poliambulanza di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice rosso: fortunatamente, pare che non abbia mai perso conoscenza.

Lo schianto è avvenuto nel tratto di via delle Magnolie compreso tra gli incroci di via Padre Santabona e Via Porticcioli. Nessun altro veicolo sembra essere rimasto coinvolto: sull'esatta dinamica sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Salò.