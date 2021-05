Schianto auto-moto sulla Statale: biker portato in elicottero all'ospedale Civile

Incidente a Salò: domenica 23 maggio una moto e un'auto si sono scontrate sulla Ss45 in via dei Colli. L’episodio è successo intorno alle 13: i due veicoli si sono urtati per cause ancora da verificare.



Nello scontro sono rimaste coinvolte in tutto due persone di 39 e 77 anni. Ad avere la peggio il centauro: è stato sbalzato dalla sella cadendo violentemente a terra.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto un’ambulanza dei volontari di Roè Volciano e un’auto medica. L'uomo in sella ha riportato lesioni serie ma è rimasto sempre cosciente; dopo i primi soccorsi è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia.