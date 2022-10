Terribile schianto contro un'auto: gravissimo un motociclista

Brutto incidente tra una berlina Bmw e una moto enduro a Roè Volciano, verso le 19 di lunedì. I due veicoli si sono scontrati lungo via Brescia, in prossimità dell'incrocio di via Ponte Pier: ad avere la peggio è stato il biker, un 47enne residente a Toscolano-Maderno.

L'impatto è stato violentissimo e il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto: per i soccorsi è stata fatta intervenire anche l'eliambulanza, che ha trasportato d'urgenza il ferito al Civile di Brescia; le sue condizioni sono molto gravi e i medici si sono riservati la prognosi.

Ancora da accertare con esattezza la dinamica del sinistro. Dai primi rilievi raccolti dalla polizia locale della Val Sabbia, pare che l'automobilista (un vestonese) abbia svoltato sulla sinistra senza accorgersi che stava arrivando la moto in direzione opposta.