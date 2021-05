Si schianta contro un'auto e vola sull'asfalto: motociclista in ospedale

È finito in ospedale ricoverato in codice giallo, il motociclista di 62 anni protagonista del brutto incidente avvenuto a Roè Volciano, verso le 9.10 di venerdì 21 maggio.

Il 62enne stava viaggiando lungo la Strada statale 45bis, quando – in prossimità della rotonda con via Ziliani – si è schiantato contro un'auto per cause ancora in corsa d'accertamento.

Per i soccorsi sono state inviate un'auto medica dell'Aat di Brescia e l'ambulanza dei Volontari di Roè Volciano, insieme a una squadra dei vigili del fuoco e a una pattuglia della Stradale.

Dopo le prime cure sul posto, l'uomo è stato caricato sull'autolettiga e portato all'ospedale di Gavardo. Ha riportato lesioni serie, ma – fortunatamente – non è in pericolo di vita. Segnalati code e rallentamenti per circa un'ora.