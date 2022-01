Paura in piazza: auto si schianta contro una moto, biker finisce in ospedale

Si sono vissuti attimi di apprensione questa mattina a Rodengo Saiano, dove, verso le 8.50, un'auto e una moto si sono scontrate nei pressi di piazza Vighenzi, a pochi metri dalla sede del municipio.

Ad avere la peggio, come spesso avviene in questi casi, è stata la persona in sella alla "due ruote": si tratta di un 55enne che, a seguito dell'impatto, è caduto rovinosamente sull'asfalto.

In un primo momento si era temuto il peggio: sul posto, infatti, sono state inviate due ambulanze in codice rosso; all'arrivo dei medici il quadro si è però ridimensionato, per fortuna. L'uomo, le cui condizioni non preoccupano, è stato portato all'ospedale di Ome per tutti gli accertamenti del caso.

Ancora non si conosce la dinamica dell'incidente, sulla quale sono in corso le indagini delle forze dell'ordine.