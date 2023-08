Terribile schianto tra una moto e una bisarca: grave biker

Lago di Garda. Scontro fra una moto e un camion bisarca nel pomeriggio di mercoledì 9 agosto. Ad avere la peggio è stato l’uomo in sella sulla due ruote, un 59enne, che è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Il fatto è avvenuto nella zona di via Maso Belli.

Sul posto, sulla Provinciale 118 all’altezza del Km 2, immediato l'arrivo del soccorso medico insieme ai vigili del fuoco. Vista la drammaticità della situazione è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza con l'équipe d'emergenza del 118.

Il motociclista è apparso subito in gravi condizioni e, dopo essere stato stabilizzato, è stato condotto d'urgenza in ospedale. La polizia locale ha raccolto rilievi e testimonianze, per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti.



Fonte: Trentotoday.it