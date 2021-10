Schianto contro un'auto, poi la rovinosa caduta: biker portato alla Poliambulanza

Lo schianto contro un'auto, la rovinosa caduta sull'asfalto, poi la corsa in ospedale: sarà un sabato da dimenticare, quello di un motociclista di 48 anni protagonista (suo malgrado) di un brutto incidente avvenuto in via Mazzini a Rezzato, poco prima delle 12.30. Per lui, un'unica nota positiva: non è in pericolo di vita nonostante le serie lesioni riportate.

La schianto è avvenuto tra le due rotonde, nel tratto di strada che scorre parallela al naviglio di fronte a villa Fenaroli. Dopo l'allerta al 118, il biker è stato preso in cura dai sanitari del Cosp di Mazzano, che l'hanno portato con l'autolettiga alla Poliambulanza di Brescia, dov'è stato ricoverato in codice giallo.

La dinamica è ancora al vaglio della Stradale, intervenuta per raccogliere i rilievi ed occuparsi della gestione del traffico.