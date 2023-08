Ancora sangue sulla strade bresciane. Verso le 17.30 di oggi, giovedì 24 agosto, un ragazzo di 25 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato con la moto contro un’auto, lungo via Brescia a Provaglio d'Iseo.

In fase d’accertamento l’esatta dinamica dell’incidente mortale, avvenuto tra l’incrocio di via per Provezze e la rotonda di via Risorgimento.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e un’ambulanza dei volontari della Croce Rossa di Palazzolo, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.