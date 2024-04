Si schianta in moto sotto gli occhi degli amici: biker in ospedale

Ha fatto tutto da solo il biker di 47 anni che, nel comune di Preseglie, è rovinato sull'asfalto della Sp237 dopo aver perso il controllo della moto, riportando traumi e lesioni su diverse parti del corpo.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 15 di ieri, sabato 6 aprile, in prossimità di una curva del tratto di Provinciale compreso tra la frazione di Macenago e l'abitato di Barghe.

A dare l'allarme sono stati gli altri amici motociclisti, che erano con lui in quegli istanti. Subito sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale della Val Sabbia, che hanno chiuso la strada per permettere i soccorsi dei sanitari, sopraggiunti a sirene spiegate con l'ambulanza dei volontari di Odolo.

Dopo le prime cure sul posto, il 47enne è stato portato all'ospedale di Gavardo per il ricovero in codice giallo. Terminate le operazione del 118 e messa in sicurezza la carreggiata, i poliziotti hanno infine ripristinato la viabilità.