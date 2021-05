Si schianta con la moto contro un furgone: ragazzo in gravi condizioni

È stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia, il 21enne protagonista di uno spaventoso incidente in moto, avvenuto verso le 10 di oggi – giovedì 27 maggio – in via Dante a Pontoglio.

Il giovane – un ragazzo che abita in paese – si è schiantato per cause ancora d'accertare contro un furgone guidato da un 51enne, rimasto illeso. Dopo l'allarme al 112, sono state subito inviate due ambulanze in codice rosse, ma, vista la gravità delle condizioni, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

Il 21enne è stato portato in volo nel nosocomio cittadino, per il ricovero alla massima urgenza. Fortunatamente, sempre che non abbia mai perso conoscenza.