Schianto auto-moto all'incrocio: biker soccorso dall'eliambulanza

Si sono vissuti attimi di grande apprensione nel primo mattino di oggi, venerdì 30 giugno, per un incidente a Pontevico che ha coinvolto un'auto e una moto lungo la Sp64 che conduce ad Alfianello.



Per cause ancora da accertare, verso le 5.45 i due veicoli si sono scontrati in prossimità dell'incrocio con Strada Francesca, situato in aperta campagna. Ad avere la peggio, come sempre accade in questi casi, è stato il biker, sbalzato dalla sella a seguito dell'impatto e rovinato con violenza sull'asfalto. In un primo momento per lui si è temuto il peggio: sul posto sono stati fatti intervenire due ambulanze e l'elisoccorso.

All'arrivo dei sanitari, l'allarme è in parte rientrato: il motociclista è stato comunque portato in elicottero al Civile di Brescia, ma – per fortuna – non si teme per le sue condizioni. I rilievi sono stati raccolti da una pattuglia della Stradale.