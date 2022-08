Perde il controllo della moto e 'vola' sull'asfalto: paura per un biker

Brutto incidente in moto verso le 10.30 di oggi, mercoledì 24 agosto, lungo la Sp 237 (l'ex Statale del Caffaro), nel territorio comunale di Bagolino. L'incidente è avvenuto nella frazione di Ponte Caffaro a circa 400 metri dal ponte che conduce in Trentino, nel tratto di Provinciale che prende il nome di via Caduti, centralissima via della paese. In sella alla "due ruote" un uomo di 61 anni, che – per cause ancora in corso d'accertamento – ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull'asfalto.

Alcuni passanti hanno assistito alla scena e, oltre a soccorrere il 61enne, hanno chiamato il 112 per chiedere l'intervento di un'équipe medica. Subito è stata inviata un'ambulanza: l'uomo ha infatti riportato lesioni serie, ma non sembra aver perso mai conoscenza e non è in pericolo di vita. Dopo le prime cure sul posto, è stato portato in ospedale per ricevere le cure del caso, ricoverato in codice giallo. Rilievi e testimonianze sono stati raccolti dalla Stradale; non si segnalano particolari disagi per il traffico.