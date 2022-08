Schianto in moto, gravissimo ragazzino: lesioni alla testa e alla spina dorsale

Alto Garda. È stato elitrasportato in ospedale, e poi ricoverato in codice rosso, il giovane caduto in moto mentre si trovava sulla pista di motocross "Il Ciclamino" di Pietramurata (frazione di Dro), domenica 21 agosto.

La chiamata al Nue (Numero unico per le emergenze) 112 è arrivata intorno alle 14.50. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco di Dro, la Croce Rossa di Vezzano e l'elisoccorso.

Cause ed esatta dinamica sono ancora al vaglio degli inquirenti. Pare che il giovane, un 17enne della provincia di Mantova, abbia perso il controllo del mezzo durante un salto e sia caduto rovinosamente a terra, riportando gravissime lesioni alla testa e alla spina dorsale.

Fonte: Trentotoday.it