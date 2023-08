Terribile schianto in moto: intubato sul posto, biker gravissimo 

É caduto con la moto e ha battuto la testa con violenza, ora è ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia. Protagonista del bruttissimo incidente, avvenuto verso le 14.30 di ieri a Pian Camuno, è stato un uomo di 42 anni pare residente in zona.

Lo schianto è avvenuto in via Fodestal, davanti a un gruppo di turisti in vacanza a Montecampione. Stando a una prima ricostruzione, sembra che il 42enne abbia fatto tutto da solo, perdendo il controllo del mezzo prima di rovinare a terra.

Dopo l'arrivo delle ambulanze, vista la criticità delle condizioni è stato chiesto intervento dell'elisoccorso. Stabilizzato e intubato, il biker è stato portato d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia. È stato ricoverato in Rianimazione, la prognosi è riservata. Per i rilievi è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.