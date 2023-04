Spaventoso schianto in moto: coppia soccorsa dall'eliambulanza

Doveva essere una piacevole domenica con una bella gita in moto; si è trasformata in un ricovero in ospedale. È quanto accaduto a una coppia di motociclisti nel pomeriggio di ieri, domenica 23 aprile, in quel della SS 42 in direzione Passo del Tonale.

La chiamata al Nue (Numero unico emergenze) 112 è arrivata alle 14.49 e sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Vermiglio, un’ambulanza e l’elicottero di soccorso. Secondo le prime ricostruzioni, l’asfalto, reso scivoloso dalla pioggia, avrebbe tratto in inganno l’uomo alla guida del mezzo, un 61enne, facendogli perdere l’equilibrio.



Oltre all’uomo, è caduta anche la donna che era in sella alla moto con lui, una signora di 49 anni, che sembrerebbe aver avuto la peggio. La donna, infatti, è scivolata nel fosso al lato della strada ed è rimasta incastrata con una gamba sotto la motocicletta che le è caduta addosso, poi rimossa dai vigili del fuoco. Una volta messi in sicurezza sull’elicottero, i due motociclisti sono stati portati all’ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso.



Fonte: Trentotoday.it