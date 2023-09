Schianto auto-moto, biker 'vola' sull'asfalto e finisce in ospedale

Un biker di 40 anni è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Mellini di Chiari, a seguito di un incidente stradale avvenuto nel primo mattino di oggi a Passirano.

Mancavano pochi minuti all'alba (erano circa le 6.45), quando la sua moto si è scontrata con un'auto lungo Via Vallosa, all'altezza della rotonda che conduce al casello autostradale di Ospitaletto. Lo schianto – piuttosto violento – è avvenuto di fronte al Bar Baldussa e, a seguito dell'impatto, il motociclista è caduto rovinosamente sull'asfalto.

Scattato l'allarme al 112, la centrale operativa ha subito inviato un'ambulanza per il soccorso medico e una pattuglia Stradale per i rilievi e la gestione del traffico.



Dopo le prima cure sul posto, l'équipe del 118 ha accompagnato il 40enne all'ospedale clarense: per lui lesioni serie, ma non si teme per la sua vita. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.