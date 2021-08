Moto si schianta contro un'auto, poi il volo sull'asfalto: biker in ospedale

Ricoverato in codice giallo un uomo di 55 anni

Sono ancora da chiarire le cause che, nel pomeriggio di martedì, hanno provocato un brutto incidente stradale lungo via Marconi a Padenghe sul Garda.

Mancavano pochi minuti alle 14.30, quando un'auto e una moto si sono scontrate sulla Provinciale 572, nel tratto che prende il nome di Via Marconi, all'altezza dell'hotel "Villa Garuti".

A seguito dell'impatto, il biker – un uomo di 55 anni – ha perso il controllo della sua 'due ruote' ed è rovinato sull'asfalto, riportando serie lesioni ma restando sempre cosciente.

Subito è stato allentato il 112, che ha mandato in soccorso del ferito un'ambulanza. L'équipe medica ha quindi caricato il 55enne sull'autolettiga, portandolo nel vicino ospedale di Desenzano. È stato ricoverato in codice giallo, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione.