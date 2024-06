Schianto con la moto, precipita nel dirupo: ragazzo morto sul colpo

Seconda tragedia sulle strade bresciane nell'arco di poche ore. Dopo l'incidente costato la vita alla 27enne Marica Avanzi, verso le 11.50 di oggi – domenica 30 giugno – un 28enne originario del Comasco è deceduto lungo la strada che scorre a fianco del lago di Valvestino.

Il giovane era in sella alla sua moto, uscita di strada per cause ancora da accertare: è stato sbalzato in un dirupo, precipitando per una decina di metri. Per lui non c'è stato nulla da fare; alla tragedia ha assistito anche il fratello, che faceva parte della comitiva di biker.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino, l'eliambulanza e un'autolettiga.