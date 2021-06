Schianto spaventoso: auto esce dallo stop, biker vola sull'asfalto per 100 metri

Nel pomeriggio di martedì, verso le 16.40, in località Morsone a Muscoline una moto e un'auto sono rimaste convinte in un grave incidente.

?Il biker (M.C. le iniziali, 59 anni) stava percorrendo in sella alla sua Bmw la strada provinciale che conduce da Muscoline alla frazione Castrezzone. Giunto in prossimità di un incrocio, nel vedere una Fiat Punto che usciva da una strada laterale (al volante B.B., classe 1939), ha frenato e si spostato verso il centro della carreggiata. Durante la manovra, ha perso però il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente a terra e percorrendo un centinaio di metri sull'asfalto.

Sul posto per i soccorsi sono intervenuti in codice rosso l'automedica di Gavardo e l'ambulanza dei Volontari del Garda. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Desenzano, dove – dopo essere stato visitato in Pronto Soccorso – è stato ricoverato in reparto con una prognosi provvisoria di 40 gironi; non è comunque in pericolo di vita.

I rilievi sono stati raccolti dalla Polizia Locale di Calvagese della Riviera e Muscoline. Sull'esatta dinamica sono in corso ulteriori accertamenti: dovrà essere sentito un testimone nonché il motociclista, appena le sue condizioni lo permetteranno.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso vista l'ora. La Provinciale è rimasta chiusa circa un'ora per permettere i soccorsi, i rilievi ed il recupero dei mezzi.