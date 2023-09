Auto travolge moto in una rotonda: ferita una coppia di centauri

Alto Garda. Un violento schianto ai piedi del monte Baldo – all'altezza rotatoria di via don Sturzo in quel di Mori – ha coinvolto nel pomeriggio di ieri un’auto e due motociclisti.

Il tutto è avvenuto alle 17.30: la coppia di biker, 60 anni lui e 53 lei, stava giungendo da Riva del Garda, attraversando la SS 240 e proseguiva in direzione est. L’auto contro cui si sono schiantati, invece, arrivava dal centro di Mori.

L’esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri, ma quel che è certo è che – ad avere la peggio – è stata la donna seduta in sella dietro al 60enne. Dopo le prime cure sul posto, è stata portata portata d'urgenza in ospedale da un'ambulanza del 118.



