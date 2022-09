Moto si schianta contro un'auto, biker 'vola' sull'asfalto: è gravissimo

È stata una domenica di sangue sulle strade di Montichiari. Non solo il tragico incidente di mezzogiorno, in cui ha per la vita un 37enne che stava per diventare padre. Verso le 18.30, infatti, una moto e un'auto si sono scontrate sulla Provinciale 37, nel tratto di strada che – dall'aeroporto – si dirige verso Calvisano.

In prossimità di Contrada Bellandi, una Yamaha ha tamponato una Peugeot 3008. In sella c'era un 45enne della Bassa, che è stato sbalzato sull'asfalto. Le sue condizioni sono gravissime: è stato rianimato sul posto e poi trasportato in ospedale a bordo dell'elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Locale di Montichiari, i carabinieri e i vigili del fuoco. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio: i due veicoli stavano procedendo entrambi verso Calvisano, la donna al volante della Peugeot – una 50enne – avrebbe iniziato a svoltare sulla sinistra, quando stava sopraggiungendo – pare in fase di sorpasso – la moto del 45enne, che non è riuscito a evitare l'impatto, schiantatosi sulla parte posteriore della vettura.