Auto contro moto, giovani fidanzati 'volano' sull'asfalto: lui è grave al Civile

Ennesimo incidente in moto sulle strade bresciane. A Manerba, poco prima delle 15 di domenica, una "due ruote" diretta a San Felice si è schiantata contro un'auto lungo via Teodora Bresciani; in sella c'erano un ragazzo di 20 anni (era lui che guidava) e la sua fidanzata di 19 anni.

Stando a una prima ricostruzione, la macchina – la Hyundai di una 64enne – avrebbe svoltato a sinistra senza accorgersi della moto che stava sopraggiungendo, centrandola in pieno; la giovane coppia è stata quindi sbalzata sull'asfalto.



Ad avere la peggio il 20enne, grave ma non in pericolo di vita: è stato portato in eliambulanza al Civile di Brescia, dov'è ora ricoverato in prognosi riservata. Per la 19enne ferite più lievi: un'ambulanza di Valtenesi Soccorso l'ha portata in codice giallo all'ospedale di Desenzano. Sul posto è intervenuta anche l'automedica di Gavardo, mentre i rilievi sono stati raccolti dalla Polizia Locale della Valtenesi.