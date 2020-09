Perde il controllo della moto e si schianta in curva: paura per un biker

Nella tarda serata di mercoledì, verso le 21.30, una brutta caduta in moto lungo i tornanti della Maddalena ha visto protagonista un biker di 47 anni, che ha perso il controllo del mezzo lungo via Panoramica, in prossimità della curva situata poco dopo l'incrocio con via Buttafuoco.

Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Locale di Brescia, intervenuti per i rilievi, il 47enne avrebbe fatto tutto da solo, senza coinvolgere altri veicoli.

Il biker si è schiantato a lato della carreggiata e ha riportato serie lesioni, ma è rimasto sempre cosciente: è stato soccorso da un'ambulanza e portato all'ospedale Civile per il ricovero in codice giallo. Non è in pericolo di vita.