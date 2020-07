Motociclista gravissimo dopo l'incidente, automobilista fugge a piedi

Nella notte tra sabato e domenica, poco prima dell'una, un biker di 47 anni è stato soccorso dall'eliambulanza e portato d'urgenza al Civile di Brescia, a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Madonna della Scoperta a Lonato del Garda.

La dinamica di quanto avvenuto è ancora un mistero. L'unica certezza, al momento, sono le gravissime condizioni del 47enne e la fuga a piedi del conducente dell'auto, rimasta abbandonata sul luogo del sinistro. Sono stati infatti alcuni passanti a chiamare il 112 per far intervenire il personale medico. Sono in corso le indagini della Stradale.