Schianto auto-moto in zona industriale: ragazzo soccorso dall'eliambulanza

È intervenuta anche l'eliambulanza per l'incidente stradale verificatosi sull'Alto Garda, all'altezza della zona industriale di Linfano d'Arco (davanti alla Tosi Serramenti), nel tardo pomeriggio di lunedì 12 settembre.

Ad essere coinvolte un'auto e una moto: sul posto sono sopraggiunti i carabinieri della Compagnia di Riva, insieme ai vigili del fuoco e al 118, con ambulanze ed elicottero.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine: stando a una prima ricostruzione, sembra che l'auto stesse svoltando all’incrocio con via Sabbioni, mentre, in direzione opposta, sopraggiungeva una moto con in sella un ragazzo di 21 anni. L'impatto è stato inevitabile: il giovane è stato sbalzato con violenza sull'asfalto, riportando politraumi di media gravità.